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Yavrularını yağmurdan koruyan tavuk fenomen oldu

Hindistan’da kanatlarını bir şemsiye gibi açarak yavrularını yağan yağmurdan koruyan anne tavuğun görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Teknoloji / 07 Eylül 2018 Cuma 10:31
Yavrularını yağmurdan koruyan tavuk fenomen oldu
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Hindistan'ın Visakhapatnam şehrinde bulunan bir balık pazarında çekilen görüntüler sosyal medya platformlarında ilgi odağı haline geldi. Paylaşılan görüntülerde anne tavuğun yavrularını sağanak yağmurdan korumak için vücudunu ve kanatlarını bir şemsiye gibi açtığı görülüyor. Görüntü kısa süre içerisinde yayılırken anne tavuğun bu davranışı sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı. Kaynak : İHA

Sosyal Medya


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