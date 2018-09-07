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Tahran'daki tarihi zirvede Erdoğan'dan çağrı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'daki üçlü zirve öncesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştükten sonra üç lider tarihi zirveye geçtiler. Basına açık üçlü görüşmede başkan Erdoğan'dan ateşkes çağrısı geldi.

Güncel / 07 Eylül 2018 Cuma 15:12
Tahran'daki tarihi zirvede Erdoğan'dan çağrı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Liderler Konferans Salonu'nda Ruhani'nin ev sahipliğindeki Suriye meselesi için yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda açıklanacak bildiriye ateşkes ifadesinin eklenmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın bu konuşmasının ardından Putin'le aralarında bir konuşma geçerken, toplantıda ha sonra bildirinin açıklanmasına geçildi.



Başkan Erdoğan'în ateşkes istediği o bölüm;

Bu zirveden çıkacak kararın Suriye yararı olmasını istiyorum. Benim üzerimde durduğum nokta İdlib'teki ateşkestir. İdlib'te tekrardan göç başladı. Bizim sınırlarımıza geliyorlar. Bir ateşkes ve terör gruplarına karşı gereken müdahaleyi yapalım. İdlib'de ateşkes sağlanması büyük önem arz ediyor. Ateşekes ilanı yapabilirsek önemli bir adım olacak. Bunu başarabilirsek tarihi bir başarı olur.

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