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PKK'ya yeni darbe! Listeden bir kişi daha gitti!

300 bin lira ödülle aranan, gri listedeki sözde Çukurca Kazan Vadisi sorumlusu Ömer Erdemir'in Hakkari'de öldürülen teröristler arasında yer aldığı belirlendi.

Güncel / 07 Eylül 2018 Cuma 19:33
PKK'ya yeni darbe! Listeden bir kişi daha gitti!

İçişleri Bakanlığı, 03 Ağustos 2018 tarihinde Hakkari-Çukurca karayoluna EYP döşerken tespit edilen ve etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Aranan Listesinde 300 bin TL ödülle aranan gri kategoride bulunan sözde Çukurca Kazan Vadisi sorumlusu Brüks Belati kod adlı Ömer Erdemir olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, '03 Ağustos 2018 tarihinde Hakkari-Çukurca karayoluna EYP döşerken tespit edilen ve etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle aranan gri kategoride bulunan sözde Çukurca Kazan Vadisi sorumlusu Brüks Belati kod adlı Ömer Erdemir olduğu tespit edilmiştir' denildi.

İçişleri BakanlığıKazan VadisiErdemir


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