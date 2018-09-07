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Özhaseki: Yerel seçimde ittifak risk taşıyor

AK Part'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin yerel seçim stratejisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken ‘MHP ile yerel seçimde ittifak yapılacak mı?’ sorusuna da dikkat çeken cevaplar verdi.

Siyaset / 07 Eylül 2018 Cuma 22:41
Özhaseki: Yerel seçimde ittifak risk taşıyor
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Habertürk Tv'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Özhaseki'den yerel sçeimlerde MHP-AK PARTİ ittifakıyla ezber bozan açıklamalar geldi.

MHP'yla yapılan Cumhur ittifakının Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söylerken yerel seçimler için yapılması gündemde olan ittifakla ilgili kaygılarını canlı yayında söyledi.

İTTİFAK RİSK TAŞIYOR

İttifakı yerelde kurabilmek kolay değil. Orada bir yasa var ve herkes kendi partisine oy veriyor. Burada nasıl olacak? Ya siz aday göstermeyeceksiniz karşı taraf adayına razı olacaksınız. Ya yukarıda anlaşıp meclis üyelerinde değişiklikler olacak. Ya siz büyükşehirde aday göstereceksiniz ya da karşı parti ilçelerde aday gösterecekler. Bunun her birisinin de ben şahsen ayrı bir risk taşıdığına inanıyorum. Bunların her birisinin lehinde ve aleyhinde çok şey söyleyebilirsiniz. Bunun tartışılması lazım. Bunu konuşmak lazım. Benim söylemeye çalıştığım şu bu Cumhur ittifakı gibi kolay bir şey değil. ” dedi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Yerel SeçimlerHabertürk


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