Özhaseki: Yerel seçimde ittifak risk taşıyor

Habertürk Tv'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Özhaseki'den yerel sçeimlerde MHP-AK PARTİ ittifakıyla ezber bozan açıklamalar geldi.



MHP'yla yapılan Cumhur ittifakının Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söylerken yerel seçimler için yapılması gündemde olan ittifakla ilgili kaygılarını canlı yayında söyledi.



İTTİFAK RİSK TAŞIYOR



İttifakı yerelde kurabilmek kolay değil. Orada bir yasa var ve herkes kendi partisine oy veriyor. Burada nasıl olacak? Ya siz aday göstermeyeceksiniz karşı taraf adayına razı olacaksınız. Ya yukarıda anlaşıp meclis üyelerinde değişiklikler olacak. Ya siz büyükşehirde aday göstereceksiniz ya da karşı parti ilçelerde aday gösterecekler. Bunun her birisinin de ben şahsen ayrı bir risk taşıdığına inanıyorum. Bunların her birisinin lehinde ve aleyhinde çok şey söyleyebilirsiniz. Bunun tartışılması lazım. Bunu konuşmak lazım. Benim söylemeye çalıştığım şu bu Cumhur ittifakı gibi kolay bir şey değil. ” dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel