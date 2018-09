Okul servisi ücretleri belli oldu

Türkiye genelinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servisi ücretleri tespit edildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 6 Eylül'deki toplantısında gündeme gelen öğrenci servis ücretlerinin fiyat tarifesi belli oldu.



İstanbul'da, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul servisi ücretlerinde yüzde 12 artış yapıldı.



Geçen yıl aylık 190 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 215 liraya çıkarıldı. Aylık 210 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret 235 liraya, 230 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücret 255 liraya, 235 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücret 265 liraya, 250 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücret 280 liraya, 295 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücret 330 liraya, 340 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücret 380 liraya, 360 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücret 400 liraya, 385 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücret 430 liraya, 410 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücret 455 liraya, 435 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücret 485 liraya, 455 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücret 505 liraya, 475 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücret 525 liraya yükseltildi.



İstanbul'da 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 4,07 lira olan ücret, bu yıl 4,5 lira olarak uygulanacak.



- Ankara ve İzmir'deki servis ücretleri



Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi de başkentte 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 13 artış yapıldığını bildirdi.



Seyfi, şunları kaydetti:



'Yıllık bin 611 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl bin 818 liraya, bin 764 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücret bin 989 liraya, 6-10 kilometrelerdeki ücret 2 bin 61 liradan 2 bin 340 liraya, 10-15 kilometrelerdeki ücret 2 bin 412 liradan 2 bin 718 liraya yükseltildi. 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücret, yüzde 14,8 zamla 47 liradan 54 liraya çıkarıldı.'



- Rehber zorunlu servislerde yüzde 10 ilave ücret



İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı da okul servis ücretlerine akaryakıt, araç fiyatları ve araç bakım masraflarındaki artışlar nedeniyle ortalama yüzde 29 zam yapıldığını ifade etti.



Yıllık bin 395 lira olan 0-3 kilometrelerdeki ücretin bin 800 liraya çıkarıldığını belirten Bostancı, bin 710 lira olan 3-6 kilometrelerde ücretin 2 bin 205 liraya, 6-10 kilometrelerde bin 800 liradan 2 bin 340 liraya, 10-20 kilometrelerde 2 bin 565 liradan 3 bin 330 liraya yükseltildiğini söyledi.



Bostancı, 20-25 kilometre için 3 bin 735 lira, 25-30 kilometre için 4 bin 95 lira, 30-35 kilometre için 4 bin 275 lira ve 35-40 kilometre için 4 bin 545 lira alınacağını vurgulayarak, 40 kilometreyi aşan her kilometreye 1 lira ekleneceğini dile getirdi.



Hasan Basri Bostancı, rehber personel bulundurulması zorunlu servislerde fiyatlara yüzde 10 ilave edileceğini kaydetti.



Anaokulu ve özel okullar için servis ücretlerinin ise mesafeye göre aylık 240 lira ile 540 lira arasında değiştiğine işaret eden Bostancı, bölgede bazı özel okul servislerinin fiyatlarının belirlenen fiyatın çok üzerinde olduğu konusunda uyarıda bulundu.



Bostancı, velilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezince belirlenen fiyatların üzerinde ödeme yapmamalarını isteyerek, fiyat tarifesinin odalarına ait web sitesinde yayımlandığını bildirdi.



Hem devlet hem de özel okullarda uygulanacak fiyatların dışında farklı bir isim altında herhangi bir ücret talep edilmesi halinde veliler, 153 numaralı Beyaz Masa'ya şikayette bulunabilecek. Kaynak : AA