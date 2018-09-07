MHP'den 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, yerel seçimlerde 30 büyükşehirde ittifak yapılacağının sinyalini vererek, Önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı'na gönül veren siyasi partilerden oluşan bir yerel yönetimler olması için gerekli mücadelenin yapılacağını belirtti.



Kızılcahamam Kültür Sanat ve Su Festivalinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, şunları söyledi:



"Önümüzde yerel seçimler var. Takribi olarak 7 ay sonra gidip oy kullanacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere Türkiye'mizde bulunan 30 büyük şehrin, seçimlerinin mevcut da seçilmiş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin aleyhine tezahür edebilecek olan bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz ve bunun mücadelesini vereceğiz. Bunun manası nedir; FETÖye, PKKya, PYD'ye, HADEP'e ve bunun yancılarına, bunların işbirlikçilerine, onlarla beraber hareket eden siyasi partilere, Türkiyenin bekası konusunda taviz vermeyeceğiz.



30 ŞEHİRDE İTTİFAK



Önümüzdeki seçimlerde başta belirttiğim gibi 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'na gönül veren siyasi partilerden oluşan bir yerel yönetimler olması için elimizden geleni yapacağız. Niyetimiz budur, mücadelemiz budur. Niyet hayır akıbet hayırdır."