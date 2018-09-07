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Mete Yarar: Türkiye vurabilir...

İdlib'de yapılması düşünülen olası operasyonla ilgili konuşan Güvenlik uzmanı Mete Yarar önemli açıklamalarda bulundu. Yarar, Türkiye’nin İdlib’e askeri müdahalede bulunabileceğini söyledi.

Güncel / 07 Eylül 2018 Cuma 00:23
Mete Yarar: Türkiye vurabilir...
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Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikaline ilişkin, ' Türkiye'nin sınırından herhangi bir mesafedeki bölgeyi Türkiye vurabilir.” Dedi.

Beyaz Tv'de ekrana gelen Ne Var Ne Yok programına konuk olan Güvenlik uzmanı Mete Yarar çarpıcı açıklamalar yaptı.

TÜRKİYE MÜDAHALEDE BULUNABİLİR

İdlib'te olası senaryoları anlatan Yarar “ Türkiye'ye sınır dışında bulunan kendi birimlerine fiili bir saldırı olursa bunu engeller. Veya kendi sınırımıza yakın olan sivillere bunlardan birisi de Akne kampıdır. Bunlara saldırı olursa Türkiye sivilleri bu saldırılardan korumak için müdahalede bulunacaktır.” Dedi.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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