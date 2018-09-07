İstanbul için konuşulan iki isim

Yerel seçimlerde partilerin gözü Ankara ve İstanbul'da.



Bütün partiler bu illeri kazanmak isterken, özellikle İstanbul için çok önemli isimlerin adı geçiyor.



AK Parti'nin Binali Yıldırım'ı aday göstermesi beklenirken, CHP'nin düşükte olsa yarışa Muharrem İnce ile katılması bekleniyor.



AK PARTİ RAHAT KAZANIR



Gazeteci Candaş Tolga Işık,konuşulan adayalardan Binali Yıldırım'ın İstanbul'dan aday gösterilmesi halinde AK Parti'nin İstanbul'u rahat kazanacağını yazdı.



İSTANBUL SENARYOLARI



İki ismin İstanbul adaylığını değerlendiren Işık şunları yazdı;



İstanbul'da seçimin dengelerini değiştirecek iki aday var.



Birincisi Binali Yıldırım, ikincisi Muharrem İnce.



Binali Yıldırım AK Parti'nin adayı olur mu?



Binali Bey başbakanlığı döneminde bu fikre sıcak bakmıyordu. Ancak şu sıralar yakın çevresinden gelen haberler Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına eskiye göre daha olumlu baktığını gösteriyor. Kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'a “aday olacaksın” derse şahsi tasarrufu ne olursa olsun adaydır.



Muharrem İnce'nin son kurultay krizi sonrası İstanbul'a aday gösterilmesi düşük bir ihtimal. Lakin aday gösterilirse CHP kazanma ihtimali en güçlü adayı çıkarmış olur. Senaryolara gelince...



Binali Yıldırım aday olur, İnce olmazsa AK Parti için İstanbul'da rahat bir seçim geçer.



Muharrem İnce aday olur, Binali Yıldırım aday olmazsa; CHP İstanbul'da bugüne kadar aldığı en yüksek oyu alır ve kazanma ihtimali en yüksek partidir. Peki her ikisi de aday olur ya da her ikisi de aday olmazsa? Her ikisi de aday olursa tadından yenmez bir İstanbul seçimi yarışı seyrederiz ve seçim gecesi sandıklar açılana dek kimse İstanbul'a “garanti” gözüyle bakamaz.



Hiçbiri aday olmazsa (yerel seçimde bir koalisyon yapılmaz) ve hiç tahmin edemediğimiz sürpriz bir aday çıkmazsa şu an sahnedeki isimler arasında Gürsel Tekin'le CHP bir adım önde görünüyor.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel