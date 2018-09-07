USD (Alış - Satış) : 6,47 - 6,48 EURO (Alış - Satış) : 7,53 - 7,54

İstanbul'da silahlı banka soygunu

İstanbul Şişli’de bir banka şubesine gelen iki soyguncu kendilerini engellemek isteyen güvenlik görevlisini silahla yaraladıktan sonra bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Soyguncuların kaçış anları kameraya böyle yansıdı. .

3. Sayfa / 07 Eylül 2018 Cuma 16:15
İstanbul'da silahlı banka soygunu

Olay Şişli Perihan Sokak'ta bugün saat 14:30 sıralarından meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan banka şubesine gelen motosikletli içeri girdi. Silahlarını çıkaran soyguncu banka görevlisinden paraları poşete doldurmasını istedi. Bu sırada güvenlik görevlisini kendilerini engellemek isteyince soyguncular görevliye ateş açtı. Güvenlik görevlisi yaralanırken, şahıslar paralarla kayıplara karıştı. Polisin şahısları yakalama çalışması devam ediyor.Görgü şahitleri ise, 'İki kişi geldi. İçeri girdiler. Bağrışma ve çatışma sesi duyduk. Ardından motorla kaçtılar' dedi.

SOYGUNCULARIN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Şişli Perihan Sokak'ta silahlı soyguncular güvenlik görevlisini silahla yaralayıp paraları aldıktan sonra kayıplara karışmıştı. Soyguncuların kaçış anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde soyguncular motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşıyor.


Kaynak : İHA

ÇatışmaBanka SoygunuKaçışBanka Soyguncusu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı