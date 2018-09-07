İstanbul'da silahlı banka soygunu

İstanbul Şişli’de bir banka şubesine gelen iki soyguncu kendilerini engellemek isteyen güvenlik görevlisini silahla yaraladıktan sonra bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Soyguncuların kaçış anları kameraya böyle yansıdı. .
Olay Şişli Perihan Sokak'ta bugün saat 14:30 sıralarından meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan banka şubesine gelen motosikletli içeri girdi. Silahlarını çıkaran soyguncu banka görevlisinden paraları poşete doldurmasını istedi. Bu sırada güvenlik görevlisini kendilerini engellemek isteyince soyguncular görevliye ateş açtı. Güvenlik görevlisi yaralanırken, şahıslar paralarla kayıplara karıştı. Polisin şahısları yakalama çalışması devam ediyor.Görgü şahitleri ise, 'İki kişi geldi. İçeri girdiler. Bağrışma ve çatışma sesi duyduk. Ardından motorla kaçtılar' dedi.
SOYGUNCULARIN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA
Şişli Perihan Sokak'ta silahlı soyguncular güvenlik görevlisini silahla yaralayıp paraları aldıktan sonra kayıplara karışmıştı. Soyguncuların kaçış anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde soyguncular motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşıyor.
Kaynak : İHA