İstanbul'da silahlı banka soygunu

İstanbul Şişli’de bir banka şubesine gelen iki soyguncu kendilerini engellemek isteyen güvenlik görevlisini silahla yaraladıktan sonra bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Soyguncuların kaçış anları kameraya böyle yansıdı. .