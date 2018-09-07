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İşgalci İsrail barışçıl göstericilere ateş açtı: Bir Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli genç şehit oldu Gazze'deki barışçıl gösterilere katılan 45 Filistinli de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle yaralandı.

3. Sayfa / 07 Eylül 2018 Cuma 19:29
İşgalci İsrail barışçıl göstericilere ateş açtı: Bir Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli genç şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesi sınırında düzenlenen gösterilere İsrail askerleri ateş açarak müdahale etti.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Bilal Mustafa Hafaca adlı Filistinli genç şehit oldu.



- 45 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı

Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu Gazze sınırının farklı bölgelerindeki gösterilere katılan 45 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gerçek mermiyle yaralananların, Gazze'deki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilirken, çok sayıda göstericinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 170'ten fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

Kaynak : AA

ŞehitİsrailGazze


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