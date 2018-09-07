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İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem

İran’da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya / 07 Eylül 2018 Cuma 11:02
İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

USGS, sarsıntının merkez üssünün güneydoğudaki Zahedan'a 200 kilometre mesafede 26 kilometre derinlikte olduğunu belirtti.

İran Sismoloji Merkezine göre ise yerel saatle 10.53'de 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Sistan ve Beluçistan eyaletinin Mescid-i Hazreti Ebulfazl bölgesinde yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı. Kaynak : İHA

Araştırma Merkezi


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