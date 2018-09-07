Hangi belediye başkanlarıyla yollar ayrılacak? Özhaseki açıkladı

2019 yılında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde siyaset sahnesi yavaş yavaş hareketlenmeye başlarken, adaylar da çalışmalarını yoğunlaştırmaya başladı. Adaylar hem illerde hem de partilerinin genel merkezlerinde hazırlıklarını sürdürürken, AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Habertürk canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.



Ak Parti’nin yerel seçimlerde nasıl bir politika izleyeceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Özhaseki ‘Belediye Başkan adayı nasıl bir profil olacak?” sorusuna da yanıt verdi.



ADAY PROFİLİNİ AÇIKLADI



Adaylarımızın özellikle erdemli ve tevazu sahibi olması gerekli. Kapısının açık olması sofrasının açık olması gönül sofrasının açık olması lazım. Bunu özellikle arayacağız. Para yönetimini, insan, zaman, mekan yönetimini bilmiyorsa neden seçelim. Herkes iyi insandır ama işi bilmesi esas. Belediyelerde en önemli şey para yönetimidir. Siz bunu bilmiyorsanız yönetim kabiliyetiniz yoksa iyi insan diye bir şeyi birisini getirmenin bir anlamı yok.



TEŞEKKÜR EDİP YENİ ADAY BULACAĞIZ



Mevcut belediye başkanlarının ne kadarının değişeceğiyle ilgili sorulara da yanıt veren Özhaseki “ Başarılı arkadaşların arkasında sonuna kadar durup devam edeceğiz. Biraz önce saydığımız vasıfları taşımayan arkadaşlara da emeklerinde dolayı teşekkür edip yeni arkadaşlar bulmak için gayret edeceğiz.” Dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel