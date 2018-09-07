USD (Alış - Satış) : 6,59 - 6,60 EURO (Alış - Satış) : 7,66 - 7,67

Fatih Altaylı: Erdoğan’la yüz bin aynı fikirdeyim

Fatih Altaylı, af konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı fikirde olduğunu söyledi.

Televizyon / 07 Eylül 2018 Cuma 09:45
Fatih Altaylı: Erdoğan’la yüz bin aynı fikirdeyim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af konusuyla alakalı dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Af konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüzde bin aynı fikirde olduğunu söyleyen Altaylı 'Devletlerin, kendilerine karşı işlenen her türlü suçu affetme hakkı vardır. Ama devletler vatandaşlarının kendisine devrettiği yetkiyle cezalandırdığı vatandaşa karşı işlenmiş suçları affedemez' dedi.

Fatih Altaylı'nın yazısındaki o bölüm;

YÜZDE BİN KATILIRIM

Af meselesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz bin aynı fikirdeyim.

Bahçeli'nin söylediğinin aksine Erdoğan diyor ki, “Devlet kendine karşı işlenen suçlarda bağışlayıcı, affedici olabilir. Ama vatandaşlara karşı işlenen suçlarda devletin bağışlayıcı olmaya hakkı yoktur.”

O kadar doğru ki, daha doğru olamaz.

Af söz konusu olduğunda hep aynı şeyi söyledim.

Devletlerin, kendilerine karşı işlenen her türlü suçu affetme hakkı vardır.

Ama devletler vatandaşlarının kendisine devrettiği yetkiyle cezalandırdığı vatandaşa karşı işlenmiş suçları affedemez.

Medeni Dünya'da böyle bir af olamaz. Dinler bile “Kul hakkı” konusunda hassasiyet gösterirken, devletler vatandaş hakkı yiyemez.




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fatih AltaylıCumhurbaşkanıHabertürkDevlet BahçeliRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı