Erdoğan ve Ruhani görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'CAN' ile TSİ 11.30'da İran'ın başkenti Tahran'a geldi.



Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havaalanı'nda İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmadari, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Müdürü Sadık Abdullahi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin karşıladı.



Erdoğan-Ruhani görüşmesi



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 'Suriye' meselesi için yapılacak 'Üçlü Zirve' öncesi baş başa görüştü.







Başkan Erdoğan'a İran seyahatinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile MİT Başkanı Hakan Fidan da Başkan Erdoğan'dan bir gün önce İran'a geldi.



Erdoğan-Putin-Ruhani bir araya gelecek



Ruhani'nin ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de hazır bulunacağı Suriye meselesi için yapılacak 'Üçlü Zirve'ye iştirak edecek Başkan Erdoğan, ardından İran Liderler Konferans Salonu'ndaki ortak basın toplantısına katılacak.



Başkan Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa görüşmesi de bekleniyor.

