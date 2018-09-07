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Ekmek zammı için Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Un fiyatları) Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum, vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz. Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok" açıklamasında bulundu.

Ekonomi / 07 Eylül 2018 Cuma 16:07
Ekmek zammı için Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son dönemde tartışmalara neden olan un fiyatlarına ilişkin, 'Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum, vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz. Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok.' dedi.

Pakdemirli, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, döviz kurlarındaki hareketlilik ve dünyadaki emtia fiyatlarındaki artışların ardından piyasadaki gelişmeleri sabırla takip ettiklerini söyledi.

Söz konusu gelişmeleri speküle eden bazı fırsatçıları gördüğünden açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu dile getiren Pakdemirli, un fiyatlarına ilişkin gazete haberlerinden örnekler sundu.

Pakdemirli, bu haberlerde 50 kilogramlık bir çuval unun 95 liradan 175 liraya çıktığına dair ifadeler yer aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
'Yanımda Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Günhan (Ulusoy) Bey de var. Dün kendisinin yaptığı açıklamalar oldu, 'Ben 95 liradan unun çuvalını satacağım, 5 milyon çuvala kadar bunu vereceğim.' dedi. Buna karşın bugün hala bakıyorum spekülasyonlar bitmiş değil. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak ne yaptık? Bakanlığımızca destek olarak TMO 9 Ağustos'tan itibaren buğdayın tonunu bin 100 liradan satmaya başladı ve ekstra stok için de hazırlığımız var. Geçici çözüm olarak da buğday ihracatını sınırlandırdık.'

Bugün BİM, A101, Migros, Carrefour, Metro marketleriyle görüştüğünü ifade eden Pakdemirli, 'Bu marketler milli duruş sergilediler. Sene başına kadar yani yeni yıla kadar ekmeğin fiyatını artırmayacaklarını açıkladılar. Ben de bunu memnuniyetle karşıladım.' diye konuştu.

Pakdemirli, "Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum, vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz. Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Pakdemirli, yaşanan süreçte milli duruş sergileyen tüm paydaşlara teşekkür etti.

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