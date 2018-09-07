CHP'li Murat Hazinedar’dan belediyede kadrolu vurgun

İçişleri Bakanlığı'nca 'Usulsüz ihale', 'FETÖ üyesi olmak' ve 'Görevi kötüye kullanma' gibi suçlamalarla görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yaptıkları bir bir ortaya çıkıyor. Belediyede eşi Özlem Hazinedar'la birlikte paralel kadrolaşan Hazinedar'ın harcamaları, müfettişlerce incelenen bilgisayarlarda tespit edildi. Sabah'ın haberine göre; Hazinedar'ın görev yaptığı dönemin (2014-2017) tüm detayları tek tek mercek altına alındı. Çoğu harcamayı özel kalem müdürlüğüne atanan Murat Hazinedar'ın kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç ile Özlem Hazinedar'ın sekreteri olarak görev yapan ve belediyede özel kalemde çalışan Ayşe Çamur yaptı.





Beşiktaş Belediyesi'nin kasasından ödenen paralar



İddiaya göre; Hazinedar'ın merhum annesi İlhan Hazinedar için yaptırdığı okulun açılışı için Ordu'ya götürdüğü misafirleri ve akrabaları için alınan uçak biletleri belediyenin kasasından ödendi. 6.5 milyon TL'ye mal olan İlhan Hazinedar Ortaokulu'nun tüm ödemesi, Beltaş Vakfı ve müteahitlerden alınan bağışlarla yapıldı. Müteahhide giden paralar poşetler içinde, elden teslim edildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı toplantıların harcamaları, çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu için yapılan harcamalar, Hazinedar'ın CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV'ye çıktığı programlara ilişkin ücretler, eşe dosta jest için verilen Beşiktaş - Arsenal maçı biletleri, KKTC seyahatleri ve imamlara verilen dua paraları belediyenin kasasından çıktı.





Beşiktaş Belediyesi'nin kasasından ödenen paralar



HALK TV HARCAMASI İÇİN ÖZEL NOT: BELGE AYARLANACAK

Halk TV harcaması için listede 'Belge ayarlanacak' şeklinde yazı yer aldı. Uzmanlar, söz konusu belgelerin tamamında usulsüzlük tespit etti. Belgesiz harcamalar, pahalı çikolata gönderimleri belirlendi. Hazinedar, memleketi Ordu'daki derneklere belediyenin kasasından 733 bin 583 TL gönderdi. Hazinedar'ın göreve gelmesinin ardından kız kardeşini, kuzenlerini, eşinin ve kendisinin yakın akrabalarını ve arkadaşlarını belediyede görevlendirdiği ortaya çıktı.



Ayda bir yapılan belediye meclisinde de konu sık sık gündeme gelmişti. Bazı meclis üyeleri durumdan rahatsızlık duyunca, soruşturmaya gelen müfettişler de yapılan usulsüz atama ve görevlendirmelere el koydu. Meclis toplantısında üyeler Hazinedar'a, 'Belediye senin aile şirketin mi?' diye tepki göstermiş, Hazinedar ise 'Kadrolaşma benim inisiyatifimde. Kimse karışamaz' karşılığı vermişti. Belediyede kadrolaşma yapan Hazinedar ve eşinin çocukluk arkadaşları, akrabaları ve arkadaşlarının yaptığı harcamalar bilgisayarlarda ortaya çıktı.

