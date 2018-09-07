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Çalışma Bakanlığı 80 bin kişiyi işe alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okulların açılmasıyla birlikte Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 80 bin kişiyi işe alacak. Bu kişiler okulların temizlik, bakım ve onarımı görevlerinde çalışacak.

Ekonomi / 07 Eylül 2018 Cuma 10:18
Çalışma Bakanlığı 80 bin kişiyi işe alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı okul yaşamının huzuru, güvenliği ve sağlığı için ortak çalışacak.

Üç bakanlık arasında imzalanacak 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' işbirliği protokolüyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR kanalıyla, okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 bin kişilik ödeneği il müdürlüklerine aktaracak. Ayrıca, okullarda yine TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20 bin ''güvenli eğitim koordinasyon görevlisi'', okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri an be an takip ederek olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacak. Böylece toplamda 80 bin kişi TYP'den faydalanacak.

TYP'ye ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınırken, program okulların açılmasıyla birlikte başlayacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Yürütülen çalışmalar ile çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almasının kaliteli eğitimin olmazsa olmaz bir parçası olduğunun bilinciyle hem ailelerin gözünün arkada kalmaması hem de evlatlarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması için Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı ile beraber önemli bir adım atıyoruz' dedi.

İŞKUR üzerinden alınacak başvuruların ardından program, ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacak. Eğitim öğretim yılı süresince de devam edecek. TYP kapsamında okullarda görev alacak her bir katılımcı için aylık asgari ücret üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek.

TYP NEDİR?

Türkiye'nin istihdam kurumu olan İŞKUR işgücü piyasasına girmekte zorlanan vatandaşların toplum yararına bir iş yapmasını ya da bir hizmet gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu durumdaki vatandaşların çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazanması ve geçici gelir desteği verip, iş gücü piyasasına uyumunun kolaylaşmasi hedefleniyor.

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