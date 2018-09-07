Basra'da sular durulmuyor! Sınırlar kapısı kapatıldı

Irak'ın Basra kentinde bir grup gösterici, İran'ın Basra Başkonsolosluğunu basarak, ateşe verdi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Basra kentinde, 'kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara' karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında, bir grup İran'ın Basra Başkonsolosluğunu bastı.



Konsolosluğa giren öfkeli grup, binayı ateşe verdi.



Basra'daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.



İRAN, SINIR KAPISINI KAPATTI



Olayın ardından İran, Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı



Basra'daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.



Elektrik ve su sıkıntısı büyüyor



Irak'ın en zengin petrol bölgesi olmasına rağmen Basra'da elektrik ve su sıkıntısı yaşanıyor.



3 aydır protestolar durmadı



Protestocular, 8 Temmuz tarihinden bu yana elektrik ve su kesintisi ile birlikte işsizlik nedeniyle gösteriler düzenliyor.



Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şimdiye kadar 40'tan fazla gösterici hayatını kaybederken yüzlercesi yaralandı.