Başkentte dehşete düşüren olay! Öldürüp, intihar etti..

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Korkutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Sezenler Sokak üzerindeki bir kafede oturan Nusret Uysal, kafede oturduğu sevgilisi Jale Çağlar ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Nusret Uysal üzerinde bulunan tabancayla Çağlar'a 3 el ateş etti. Uysal daha sonra aynı tabanayla kendini başından vurdu. Çağlar olay yerinde yaşamını yitirirken, Uysal da ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nusret Uysal, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sokak çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.