Başkan Erdoğan: Katliamla sonuçlanır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'daki üçlü zirve öncesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
'Sayın Ruhani'ye ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Zirveden çıkacak kararlar tüm dünya tarafından merakla bekleniyor.
Askeri müşterekten Suriye'nin toprak btünlüğünün sağlanması amacıyla sahada şiddetin durdurulması hedeflerimiz. Aynı anlayışla Cerablus, Afrin, El Bab gibi bölgelerde terörü temizledik. Huzur ve birliği temin ederek mültecilerin evlerine dönebilmelerine çalıştık. Askerimizin canı pahasına teröristleri temizledik.
Bugün, gerginliği azaltma bölgelerinden geriye sadece İdlib kaldı. Türkiye olarak şehitler verdiğimiz, ciddi özveride bulunduğumuz çok ciddi bir yere geldiğimizi düşünüyoruz. Suriye'nin geleceği için değil, bizim milli güvenliğimiz için hayati öneme sahiptir.
Bölgede kurduğumuz 12 gözlem noktasının anlamından biri de can güvenliği vermiş olmasıdır. Kendi halkına yönelik katliamları Esad yönetiminin rızasına bırakmayı göze alamayız. Süreç çok riskli bir yere geldi.
İdlib'e yapılacak bir saldırı felaketle, katliamla, dramla sonuçlanacaktır. İdlib'de sivillere saldırı çok ciddi can kaybına neden olacaktır, milyonlarca sivil topraklarımıza sığınacaktır. Güvenlik endişelerini elbette anlıyoruz. Benzer kaygıları sizin kadar iyi anlıyoruz.
Teröristlere karşı mücadele zaman ve sabır gibi etkilere ihtiyacımız var. İdlib'in kan gölüne dönmesini asla istemiyoruz. Siz dostlarımızdan da yardımınızı bekliyoruz.'
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşması;
Öncelikle iki ülkenin değerli liderleri İran'a hoşgeldiniz. ortak çabalarımızın Suriye'deki ateşin sona yaklaşmasına, Suriye'deki terör faaliyetlerinin son bulması için elimizden geleni yapacağız. İşgalci siyonist rejim de Suriye topraklarını derhal terk etmeli. Suriye'deki kararlar Suriye halkına aittir. Demokrasi tüfek borusundan geçmez. Kanunsuzca Suriye'de bulunan ABD'den herhangi bir şey beklenemez. ABD'yi Fırat'ın doğusundan çıkmaya zorlayalım.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması;
Suriye'de terör grupları temizlendi. Suriye'nin yüzde 90'ı kontrol altına alındı. BM'de anayasa komitesi oluşturulacak. 15 bin kişi evlerine geri döndü. Rusya Suriye'ye düzenli yardım sağlıyor. İnsani yardım konusunda da çabalarımızı birleştirmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katılıyorum. İdlib'de çok fazla sivil var. Suriye hükümeti tüm toprakları denetlemeli.