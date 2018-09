ABD'yi karıştıran yazı

Amerikan New York Times gazetesinin 'isimsiz' olarak görüş bölümünde yayımlanan makalede ABD Başkanı Donald Trump hedef alındı.



TRUMP'A AHLAKSIZ DENİLDİ



Beyaz Saray'da Trump yönetiminden bir ismin yazdığı makalede, 'Sorunun asıl kökeninde Başkan'ın ahlaklı olmayışı yatıyor' görüşü savunuldu.



TRUMP: UTANÇ VERİCİ



ABD Başkanı Trump makale için 'utanç verici' sözlerini kullanırken, söz konusu makaleyi kaleme alan ismin kim olduğu merak ediliyor.



12 ŞÜPHELİ İSİM



İşte Melania Trump dahil ABD Başkanı'na yakın 12 isim:



ADALET BAKANI JEFF SESSIONS



Amerikan CNN televizyonuna göre, şüphelilerden biri Adalet Bakanı Jeff Sessions. Sessions, ABD Başkanı Trump'la kamuoyu önünde belki de en çok anlaşmazlığa düşen isim. Hatta bu hafta Trump'ın Sessions'ın zekası ve aksanıyla dalga geçtiği ortaya çıkmıştı.



ABD BAŞKAN YARDIMCISI MIKE PENCE:



Bir diğer şüpheli ABD Başkan yardımcısı Mike Pence. Pence aslında basının önünde Trump'ın hem arkasında olan ve ona destek veren bir isim olarak gözüküyor. Ancak perde arkasında çok hırslı bir politikacı olduğuna ve başkanlık koltuğuna göz diktiğine dikkat çekiliyor. New York Times'a bu makaleyi kaleme alarak Trump'ı koltuğundan edip yerine geçmeyi hedeflemiş olabileceği yorumları yapılıyor.



SAVUNMA BAKANI JAMES MATTIS:



Savunma Bakanı James Mattis de şüpheliler arasında. Trump'la kamuoyu önünde çok fazla görüş ayrılığına düşmese de Trump'ın görevden uzaklaştırdığı eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'le arasının çok iyi olduğu biliniyor.



BEYAZ SARAY GENEL SEKRETERİ JOHN KELLY:



Bir diğer şüpheli de Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly. O da makalenin yazarı olabilir. Trump'la birçok kez görüş ayrılığına düştü ve kamuoyuna yansıyan bir şekilde tartıştı. Hatta görevden alınabileceği konuşuldu. Kelly'nin ABD Başkanı Trump'ın ipini bu şekilde çekerek kendi koltuğunu korumaya çalıştığı yorumları yapılıyor.



İÇ GÜVENLİK BAKANI KIRSTJEN NIELSEN:



Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen. Nielsen, Trump'la sık sık görüş ayrığı yaşayan Kelly'e yakın bir isim. Kendisinin de ABD Başkanı Trump'la arasının pek iyi olmadığı biliniyor. Hatta bir kabine toplantısında belgesiz göçmenler konusunda Trump'tan fırça yediği bunun üzerine istifayı düşündüğü ancak sonra kararından vazgeçtiği söyleniyor.



ABD'NİN BM ÖZEL TEMSİLCİSİ NIKKI HALEY:



ABD'nin BM özel temsilcisi Nikki Haley de şüphelilerden biri. O aslında Trump'ın en çok sevdiği isimler arasında ama Pence gibi onunda çok hırslı olduğu konuşuluyor. Rusya ve Putin konusunda Trump'la farklı düşündüğü de biliniyor.



TRUMP'IN RUSYA DANIŞMANI FIONA HILL:



Bir diğer şüpheli ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya danışmanı Fiona Hill. Hill'in de Rusya konusunda Trump'a göre daha sertlik yanlısı olduğu söyleniyor. Fiona Hill'in bir diğer özelliği ise, Beyaz Saray eski Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'a çok yakın bir isim olması.



TRUMP'IN DANIŞMANI KELLYANNE CONWAY:



ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway da olağanüstü şüpheliler arasında. Siyaset sahnesinde uzun yıllardır var olan Conway rüzgar ne yöne eserse o yöne eğilmeyi bilen bir kişi. Trump'a tepkilerin arttığı bir dönemde o da olağan şüpheliler arasında bulunuyor.



BEYAZ SARAY DANIŞMANI DON McGAHN:



Beyaz Saray danışmanlarından Don McGahn da New York Times'a yazılan 'isimsiz' makalenin kahramanı olabilir. Don McGahn'ın sonbaharda görevinden ayrılmayı planladığı biliniyor. Birçok kez Trump'la görüş ayrılığına düşen Don McGahn şüpheliler listesinde en üstte yer alıyor.



ULUSAL GÜVENLİK DİREKTÖRÜ DON COATS:



Bir diğer olağan şüpheli Ulusal Güvenlik Direktörü Dan Coats. Washington siyasetinde uzun süredir etkili olan Coats, Rus lider Vladimir Putin'in Washington'a davet edilmesi konusunda Trump'la görüş ayrılığı yaşadığı biliniyor.



FIRST LADY MELANIA TRUMP:



Amerikan CNN televizyonuna göre, şüpheliler arasında First Lady Melania Trump da var. Trump'la gerilimli bir ilişki yaşan First Lady Melania Trump'ın böylesi bir intikama girişmiş olabileceği ihtimali az da olsa bulunuyor.



'JAVANKA'LAR (IVANKA TRUMP VE DAMAT JARED KUSHNER):



'Javanka'lar da olağan şüpheliler arasında yer alıyor. 'Javanka' Trump'in kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in kisaltması. Her ikisi de Trump'a danışmanlık yapıyor. Ivanka Trump daha önce sesini babasına duyurmak için elinden geleni yapacağını söylemişti. Ama ABD Başkanı Trump'ın kızı ve damadına çok kulak asmadığı söyleniyor. 'Javanka' çiftinin bu şekilde Trump'tan intikam almayı seçmiş olabileceği konuşuluyor.