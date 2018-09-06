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Yurtlara zam yapılmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu 'Kurumumuza bağlı yurtlara zam yapılmayacak' dedi.

Eğitim / 06 Eylül 2018 Perşembe 14:28
Yurtlara zam yapılmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız.' dedi.

'GENÇLERİMİZ İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA HAZIRIZ'

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, üniversite hayatına bu yıl başlayacak gençleri selamlayarak, 'Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin her şehrinde tüm hazırlıklarını yaptı ve yeni heyecanla öğrencilerimizi bekliyor. Gençlerimizin huzuru, güveni, mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Çabamız ülkemizin bütün imkanları ve kaynaklarıyla onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Huzuru, güveni, mutluluğu esas alan Bakanlığımızın yurtları, gençlerimizin evi, yurdu, yuvası. Başımızın tacı olan gençlerimiz için her türlü fedakarlığa hazırız.' ifadelerini kullandı.



'YURT ÜCRETLERİMİZDE ZAM YAPMAYACAĞIZ'

Bu bağlamda Bakanlığa bağlı yurtlarda kalacak yaklaşık 700 bin üniversiteli gence ve ailelerine önemli bir müjdeleri olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

'Evet bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak görüyoruz. Gençlerimize ve yurtlarımıza dair destekleri ve ücret politikasındaki bu karardaki katkıları nedeniyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza gençliğimiz ve Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum.'

Gençlik ve Spor BakanlığıYurtkur


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