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Yağmur için karar verildi: Velayeti babasına verildi

İstanbul Bağcılar’da icralık çocuk olayında gündeme gelen küçük Yağmur’un velayeti, geçici süre baba Metin Çorlu’ya verildi.

Yaşam / 06 Eylül 2018 Perşembe 18:41
Yağmur için karar verildi: Velayeti babasına verildi
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Bağcılar’da geçtiğimiz günlerde annesi ve babası boşanan 10 yaşındaki Yağmur’un görüntüsü tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğmuştu. Geçici velayeti annesine verilen Yağmur icra memurlarınca zorla babası Metin Çorlu’dan alınmış, olaydan sonra bakanlık harekete geçmişti. Olayın ardından küçük Yağmur, adliyeye gelerek pedagog eşliğinde ifade vermişti. İcralık çocuk olayında gündeme gelen ve babasından ayrılmak istemeyen küçük Yağmur’un velayeti geçici süreliğine baba Metin Çorlu’ya verildi.

Küçük Yağmur’un babasıyla Bakırköy Adliyesinden ayrıldığı anlar ise İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından kaydedildi. Kaynak : İHA

İhlasBakanlık


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