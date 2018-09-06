USD (Alış - Satış) : 6,59 - 6,60 EURO (Alış - Satış) : 7,66 - 7,67

Sıcak Haber : Tek tek düşüyorlar! Gri liste teröristi yakalandı!..

Trump'tan Kanada'ya tehdit

“Eğer müzakereler işe yaramazsa bu bizim ülkemiz için iyi olur ama Kanada için olmaz”.

Dünya / 06 Eylül 2018 Perşembe 00:22
Trump'tan Kanada'ya tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ticaret müzakerelerinin gergin geçtiğini belirterek, “Eğer müzakereler işe yaramazsa bu bizim ülkemiz için iyi olur ama Kanada için olmaz” dedi.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump, görüşmelerinden önce Oval Ofis'te basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD ve Kanada heyetleri arasında bugün başlayan ticaret müzakerelerinin “gergin” geçtiğini ifade ederken, ülkesinin Kanada ile anlaşma sağlanamaması durumunda zarar görmeyeceğini savundu.

Kanada'nın ise anlaşmaya varılmazsa çok şey kaybedeceğini vurgulayan Trump, “Eğer müzakereler işe yaramazsa bu bizim ülkemiz için iyi olur ama Kanada için olmaz” ifadesini kullandı.

ABD, Kanada ve Meksika arasında 24 yıl önce yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) bir kez daha “çok aptal bir anlaşma” olarak niteleyen Trump, geçen yıl yeniden müzakereye açtığı anlaşmanın yeni versiyonunun Kanada'yı kapsamamasının mümkün olduğunu belirtmişti. Kaynak : AA

Kuzey AmerikaBeyaz SarayŞeyh SabahSerbest Ticaret AnlaşmasıDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı