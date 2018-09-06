Tek tek düşüyorlar! Gri liste teröristi yakalandı

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 'Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 06 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir' denildi.



GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİST YAKALANDI



İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan Nurettin Canan isimli teröristin yakalandığını bildirdi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'PKK/KCK Terör Örgütü içerisinde milislik faaliyeti yapan, terörden arananlar listesinde gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan Nurettin Canan isimli terörist Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğinin yaptığı çalışmalar sonucu yapılan operasyonda yakalanmıştır' denildi.





Kaynak : İHA