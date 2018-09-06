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Şaşırtan kazalar kamerada

Erzincan’da dikkatsiz sürücülerin yayalara çarpma anları Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin kameralarına yansıdı. Görüntüler sürücüler kadar yayaların da dikkatsiz olduğunu ortaya koyuyor.

3. Sayfa / 06 Eylül 2018 Perşembe 13:00
Şaşırtan kazalar kamerada
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Ağustos ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemine ait kameralara yansıyan görüntülerini basınla paylaştı.

Görüntülere yansıyan trafik kazalarında, en fazla kazanın meydana geldiği Bağkur Kavşağında sürülerin dikkatsizliği ön plana çıkarken, Dörtyol Kavşağında 3 aracın zincirleme olarak çarpışması, Ekşisu Kavşağında iki aracın çarpışması, eski diş hastanesi kavşağında iki otomobilin çarpışması, Salı Pazarı Kavşağında bir otomobilin bir minibüsle çarpışması, eski devlet hastanesi kavşağında iki otomobilin çarpışması, Horan Kavşağında iki otomobilin çarpışması, Müftülük Kavşağında bir minibüsle bir otomobilin çarpışması, Dörtyol Kavşağında kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması yer alıyor.

Görüntüler içerisinde Fevzipaşa Caddesi üzerindeki trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya görülüyor. Yaya kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen karşıya geçmek için hareket ettiği esnada yoldan geçen bir motosiklet o yayaya çarpıyor.

Kameralarına takılan başka bir görüntüde ise Tedaş Kavşağında ambulans ile otomobil çarpışıyor. Kaza sonrası 112 Acil Sağlık ekipleri araçta yaralı olma ihtimaline karşı koşarak, araçta bulunanlara müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Kaydedilen 13 ayrı kazadaki sürücü ve yayaların dikkatsizliğinin ön plana çıktığı görüldü.

Kaynak : İHA

Salı PazarıKırmızı IşıkDevlet Hastanesiİl Emniyet MüdürlüğüFevzipaşa


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