Sanayi Bakanlığı'ndan 29 ürün için toplatma kararı

Çevre güvenliği için tehdit oluşturan yüzde 72'i ithal olan 29 ürün için toplatma kararı alındı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketinde yer alan, 'Haksız Rekabetin Önüne Geçilmesi' hedefi doğrultusunda can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ithal ürünlerin denetimleri hızlandırıldı.



Bu doğrultuda ağırlıklı olarak ithal ürünlere yönelik yapılan sıkı denetim sonucu güvensizliği tespit edilen 29 ürüne ilişkin toplatma kararı aldı. Bu ürünlerin yüzde 72'sini ithal ürünler oluşturdu.



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