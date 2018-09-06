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Sanayi Bakanlığı'ndan 29 ürün için toplatma kararı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre güvenliği için tehdit oluşturan 29 ürün için toplatma kararı aldı. Ürünlerin yüzde 72'sinin ithal olduğu bildirildi.

Güncel / 06 Eylül 2018 Perşembe 10:13
Sanayi Bakanlığı'ndan 29 ürün için toplatma kararı

Çevre güvenliği için tehdit oluşturan yüzde 72'i ithal olan 29 ürün için toplatma kararı alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketinde yer alan, 'Haksız Rekabetin Önüne Geçilmesi' hedefi doğrultusunda can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ithal ürünlerin denetimleri hızlandırıldı.

Bu doğrultuda ağırlıklı olarak ithal ürünlere yönelik yapılan sıkı denetim sonucu güvensizliği tespit edilen 29 ürüne ilişkin toplatma kararı aldı. Bu ürünlerin yüzde 72'sini ithal ürünler oluşturdu.

İŞTE BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANAN LİSTE

Mustafa VarankTeknoloji


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