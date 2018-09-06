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Muğla'da havalimanında bavuldan piton çıktı

Muğla'daki Dalaman Havalimanı’nda, arama yapılan yolcu bavulunda ’Ball’ cinsi piton ele geçirildi

3. Sayfa / 06 Eylül 2018 Perşembe 20:17
Muğla'da havalimanında bavuldan piton çıktı

İstanbul’dan Muğla’nın Dalaman Havalimanı’na iniş yapan uçaktaki yolculunun bavulunda, güvenlik görevlilerince yılan olduğu fark edildi. Polis ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi'ne durumu bildirdi.

Havalimanına gelen Köyceğiz Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri, yılanın ’Ball’ cinsi piton olduğunu tespit etti.

İnternet üzerinden hayvanı satın aldığı öğrenilen kişiye, 4915 sayılı ’Kara Avcılığı Kanunu’ uyarınca 1046 liralık cezai işlem uygulandı.



KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Dünya genelinde nesli tehlike altındaki hayvanların korunmasına dair faaliyetler, uluslararası yasal düzenlemelerle yürütülmektedir.

PolisUluslararası


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