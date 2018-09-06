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Müdür yardımcısına kayıt dayağı

Sivas’ta öğrenci velisi kayıt işlemleri sırasında okul müdür yardımcısı darp etti. Darp anı okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

3. Sayfa / 06 Eylül 2018 Perşembe 13:18
Müdür yardımcısına kayıt dayağı
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Olay, Fatih Mahallesi'nde bulunan Süleyman Demirel Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula öğrencisini kayıt ettirmek için gelen H.E., okulun müdür yardımcısı Sedat Taşar (48) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrenci velisi H.E., müdür yardımcısı Taşar'ı darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan müdür yardımcısı Taşar, hastaneye giderek darp raporu alarak H.E.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerinde polis ekipleri okul müdürünü darp eden öğrenci velisini yakalamak için çalışma başlattı.

Okul müdürünün odasında yaşanan darp anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Kaynak : İHA

Ali GünerPolis EkipleriÖğrenci VelisiMüdür YardımcısıSüleyman Demirel


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