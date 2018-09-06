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Sıcak Haber : Tek tek düşüyorlar! Gri liste teröristi yakalandı!..

Mihraç Ural yaralandı

Suriye'de Esad rejimiyle birlikte hareket ederek kanlı saldırılar düzenleyen terörist Mihraç Ural, suikasttan yaralı olarak kurtuldu.

Dünya / 06 Eylül 2018 Perşembe 14:24
Mihraç Ural yaralandı

7 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye'de, binlerce insanın ölümüne neden olan teröristlerden biri de Mihraç Ural oldu.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla birlikte hareket edip, Suriye rejimine hizmet eden Mihraç Ural'a suikast düzenlendi.

'MİT BENİ VURDU' DEDİ

Slinfi yolu üzerinde aracına düzenlenen saldırıdan yaralı olarak kurtulan terörist Mihraç Ural, saldırıyı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediğini iddia etti.

Ural, saldırıda 2 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.


Mihraç UralMilli İstihbarat TeşkilatıSuriye


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