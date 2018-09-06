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MHP'de görev dağılımı belli oldu

MHP MYK sonrası görev dağılımı belli oldu. İsmail Faruk Alsu ve Hidayet Vahapoğlu genel başkan yardımcısı, Kadir Şekerci genel sekreter yardımcısı oldu.

Siyaset / 06 Eylül 2018 Perşembe 15:21
MHP'de görev dağılımı belli oldu

MHP'de MYK toplantısından yeni görevlendirme kararları çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı'nda boş olan iki genel başkan yardımcılığına yeni isimleri atadı.

Daha önce görevden alınan Sefer Aycan'ın yürüttüğü Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu getirildi.

Yeni Genel Sekreter Yardımcısı ise Kadir Şekerci oldu.

Celal Adan'ın Meclis Başkanvekili olmasıyla boşalan Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na ise İsmail Faruk Aksu atandı.

İsmail Faruk AksuGenel SekreterParlamentoDevlet BahçeliGenel Başkan


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