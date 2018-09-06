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İstanbul'da helikopter denize düştü

İstanbul'da Maltepe ile Bostancı ilçesinin sınır olduğu noktada denize helikopter düştü. Helikopterin sivil olduğu, 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtiliyor.

3. Sayfa / 06 Eylül 2018 Perşembe 17:14
İstanbul'da helikopter denize düştü
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İstanbul'un Bostancı ilçesi açıklarında saat 17.00 sıralarında 155 polis ihbar hattına çok sayıda ihbar geldi. İhbarlarda Bostancı açıklarında Marmara Denizi'ne bir helikopterin düştüğü belirtildi.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ GÖNDERİLDİ

Bölgeye çok sayıda polis ekibi karadan ve denizden gönderildildi.

2 KİŞİ KURTARILDI

Düşen helikopterin sivil olduğu, 2 kişinin kurtarıldığı öne sürüldü.Yaralılar hastaneye götürüldü. Bölgede olumsuz hava koşulları seyrediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Düşen helikopterle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır.' denildi.'

DENİZE İNDİRMEYE ÇALIŞTIM'

Helikopterin pilotu İsmet Özgür'ün kaza sonrası verdiği ilk ifadede 'Denize indirmeye çalıştım, çakıldık' dediği öğrenildi.



İşte olay yerinden ilk görüntüler;




Helikopter KazaBostancı


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