Hayvancılıkta büyük yolsuzluk

Bakanlık tarafından uygulanan kurallara göre Anadolu'dan Trakya'ya geçen hayvanlarda kıstılama uygulanıyor.



Anadolu'dan başlayan şarbon vakalarının Trakya bölgesinde de görülmesinin ardından bu uygulamayla ilgili bazı sorular akıllara geldi.



Şarbonlu hayvanların Trakya'ya nasıl geçtiği tartışılırken, inanılmaz bir iddia ortaya atıldı.



KÜPELERİ SATIYORLAR



Gazeteci Yücel Koç, bir mezbaha işletmecisi ile bu konuyu konuşurken, Trakya bölgesinde bulunan hayvanların küpelerinin Anadolu'daki insanlara satıldığı iddialarını köşesine taşıdı.



Yücal Koç, resmi kurumlarda bu konuyla ilgili sızıntı olabileceğini yazarken;



'Tıpkı araçların plakası gibi, hayvanların da küpesi var biliyorsunuz.

Bu küpeden hayvanın hangi yöreden geldiği kolayca tespit ediliyor.

Şap, şarbon gibi hastalıklara tedbir için Anadolu'dan getirilen hayvanların Avrupa Yakası'na girişi ise yıllardır kısıtlanıyor...

Hem İstanbul'da, hem de Çanakkale'de rastgele boğazı geçemiyorlar.

Daha doğrusu geçememeleri gerekiyor.

Gel gör ki, uygulamada durum farklıymış…

Bazı sahtekârlar, hem hayvanların, hem de bizlerin sağlığı için konan yasakları fırsata dönüştürmüş.

Nasıl temin ediyorlarsa ediyorlar ve parayı basan besicilere, (hastalıklardan izole edilmiş alan olarak görülen) Trakya bölgesinin küpelerini satıyorlarmış.

Ömrü bu sektörün içinde geçen muhatabım, küpe sahtekârlığıyla çok büyük vurgun vuranların olduğunu, yakalananların ise ufak cezalarla kurtulup, aynı işi yapmaya devam ettiklerini anlattı.

İddianın bir başka ürkütücü tarafı, küpelerin sahte olmaması…

Bu demek oluyor ki, resmî kurumlarda iş birlikçiler, yani sızıntı var…



Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel