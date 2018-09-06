USD (Alış - Satış) : 6,59 - 6,60 EURO (Alış - Satış) : 7,66 - 7,67

Sıcak Haber : Tek tek düşüyorlar! Gri liste teröristi yakalandı!..

Hakkari'de Kısa Metrajlı Film Yarışması Düzenlenecek

Hakkari'de Ulusal Film Festivali kapsamında düzenlenecek "Kısa Metrajlı Film Yarışması"nın başvuruları başladı.

Kültür-Sanat / 06 Eylül 2018 Perşembe 13:58
Hakkari'de Kısa Metrajlı Film Yarışması Düzenlenecek

Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği yarışma için başvurular başladı.

Yarışmacılar başvurularını, 15 Ekim tarihine kadar 'www.hakkarifestival.com' internet sitesinden yapabilecek.

Yarışmada dereceye giren filmlere ödülleri 17-21 Ekim'de törenle takdim edilecek. Yarışmada birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 lira verilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Hakkari'de ilk defa film festivali gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ağacanoğlu, 'Festival kapsamında ücretsiz film gösterimleri, vizyona girecek bir filmin galası, gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik sinema atölyesi ve kısa metrajlı film yarışması düzenliyoruz. Ülkemizin dört bir yanında başvuruları alacağız. Valimiz Sayın Cüneyit Orhan Toprak başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza İl Özel İdaresi ve Hakkari Belediyesine şükranlarımızı sunarız.' dedi.

Kaynak : AA

Orhan ToprakHakkari Valiliği


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı