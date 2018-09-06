Hakkari'de Kısa Metrajlı Film Yarışması Düzenlenecek

Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği yarışma için başvurular başladı.



Yarışmacılar başvurularını, 15 Ekim tarihine kadar 'www.hakkarifestival.com' internet sitesinden yapabilecek.



Yarışmada dereceye giren filmlere ödülleri 17-21 Ekim'de törenle takdim edilecek. Yarışmada birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 lira verilecek.



İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Hakkari'de ilk defa film festivali gerçekleştirdiklerini söyledi.



Ağacanoğlu, 'Festival kapsamında ücretsiz film gösterimleri, vizyona girecek bir filmin galası, gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik sinema atölyesi ve kısa metrajlı film yarışması düzenliyoruz. Ülkemizin dört bir yanında başvuruları alacağız. Valimiz Sayın Cüneyit Orhan Toprak başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza İl Özel İdaresi ve Hakkari Belediyesine şükranlarımızı sunarız.' dedi.



Kaynak : AA