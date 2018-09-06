Genel af mümkün mü?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan 'af' tartışmaları, AK Parti'de karşılık bulmadı.



Bahçeli, AK Parti'nin olumsuz yaklaşmasına rağmen sözlerinin arkasında durunca tartışmanın ateşi dinmedi.



GENEL AF MÜMKÜN DEĞİL



Candaş Tolga Işık, konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan birkaç üst düzey bürokratla görüşürken, genal afın mümkün olmadığını, infazda indirimin mümkün olabaileceğinin bilgisine ulaştığını aktardı.



İNDİRİME GİDİLEBİLİR



Aldığı bilgileri köşesinde yazan Işık 'Anladığım o ki toplum vicdanında rahatsızlık yaratmayacak belirli suçların infaz sürelerinde indirim yapılması ve devlete karşı işlenen suçlara kısmi bir af gelmesi mümkün. Terör, cinayet, tecavüz, kadına-çocuğa şiddet gibi suç dışındaki suçlarda böyle bir indirime gidilebilir. Adına ne derseniz deyin, suçun içeriğinden de bağımsız bir insanın bilerek, isteyerek kendi iradesiyle bir başkasına karşı işlediği bir suçu “af” etmek sadece devletin yetkisinde değildir. Kamuoyu vicdanında büyük bir yara açar.' ifadelerini kullandı.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel