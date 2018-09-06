Facebook Asya'daki ilk veri merkezini Singapur'da kuruyor

ChannelNewsAsia'nın Facebook'un Altyapı Veri Merkezlerinin Başkan Yardımcısı Thomas Furlong'un açıklamasına dayandırdığı haberine göre, şirket Singapur'un batısında Tanjong Kling'de kurulacak veri merkezi için 1,4 milyar dolar harcayacak.



Merkezin, 170 bin metrekarelik bir alana kurulacağı, 'yüzlerce iş imkanı sağlayacağı' ve 2022'de faaliyete geçmesinin planlandığı belirtildi.



Singapur Ticaret ve Endüstri Bakanı Çan Çun Sing, sosyal medya devinin, Asya'daki ilk veri merkezini ülkeye kurma kararını 'önemli bir dönüm noktası' sözleriyle nitelendirdi.



Kaynak : AA