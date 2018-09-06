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Düşen helikopterin pilotu konuştu: Başaramadım

Bostancı'da düşen helikopterin pilotu, hastaneye giderken konuştu. Pilot, "Helikopteri düşürmemek için epey çaba sarf ettim ama başaramadım." dedi.

Güncel / 06 Eylül 2018 Perşembe 21:12
Düşen helikopterin pilotu konuştu: Başaramadım

İstanbul'un Bostancı ilçesinde denize helikopter düştü. Kazada yaralanan helikopter pilotu, hastaneye giderken yaptığı açıklamada, "Uçağı düşürmemek için denize indirmek epey çaba sarf ettim ama başaramadım." dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği : İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır.



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