Cumhurbaşkanlığı'ndan Tahran zirvesine ilişkin açıklama

Cumhrubaşkanlığı'ndan yarın yapılacak Tahran zirvesine ilişkin bir açıklama geldi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Zirve toplantısında Suriye sorununa kalıcı çözüm bulunması amacıyla Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çalışmalar ele alınacak.



İkincisi geçtiğimiz nisan ayında ülkemizin ev sahipliğinde gerçeklemiş olan üçlü zirvenin ardından meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi ve ileriye yönelik atılabilecek adımların tespit edilmesi hedeflenmektedir."