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Burberry satılmayan ürünleri yakma uygulamasına son verdi

Burberry, satılmayan ürünleri yakarak imha etme uygulamasına son verdiğini açıkladı.

Ekonomi / 06 Eylül 2018 Perşembe 11:29
Burberry satılmayan ürünleri yakma uygulamasına son verdi

İngiltere'nin lüks giyim markası Burberry, milyonlarca sterlin değerinde satılmayan ürünleri yakarak imha etme uygulamasına son verdiğini açıkladı.

Çevre duyarlılığı konusunda yaygın olarak eleştirilen şirket bundan sonra koleksiyonlarında gerçek kürk de kullanmayacak.

Geçen yıl 28.6 milyon sterlin değerinde satılmamış ürününü yakan Burberry yeni tasarımcısı Riccardo Tisci ile ilk koleksiyonunu hazırlarken, şirketin bundan sonra toplum ve çevre sorumluluğuna daha fazla önem vereceğini açıkladı.

Şirket Versace, Gucci ve Stella McCartney gibi diğer ünlü markaları izleyerek bundan sonra tavşan, tilki, vizon ve Asya rakunu gibi hayvanların kürklerini de kullanmayacak.

Burberry CEO'su Marco Gobbetti, 'Çağımızda lüks, topluma ve çevreye karşı sorumluluk taşımayı gerektirir. Bu, Burberry'nin temel anlayışı ve uzun vadeli başarısının anahtarıdır' dedi.

REUTERS

Gucciİngiltere


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