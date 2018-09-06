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Bu da oldu! Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

İzmir’den hareket eden bir yolcu otobüsü mazot bitince yolda kalırken, görevlilerin yolculara, ’mazot parasını verin mahkemede alırsınız’ şeklinde söylediği iddia edilen sözlere yolcular tepki gösterdi. Mazot olmadığı için 3 saat boyunca bekleyen yolcuları taşıyan otobüs, şirket görevlilerinin gelip mazot almasıyla hareket etti.

Yaşam / 06 Eylül 2018 Perşembe 22:09
Bu da oldu! Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler
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Edinilen bilgiye göre ilginç olay, İzmir-Ankara arasında sefer yapan Nilüfer firmasına ait yolcu otobüsünde meydana geldi. Biletli yolcularını İzmir Otogarı'ndan alan bir turizm firmasının otobüsü, varış noktası olan Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (AŞTİ) gidiş için yola çıktı. Otobüsün mazotu, yolda bir müddet sonra bitti. Otobüs şoförü, mazotun bitmesiyle aracını güvenli bir yere çekti. Yolcular ne olduğunu anlamaya çalıştı ve bir müddet sonra otobüs şoförü aracın mazotunun bittiğini ifade ederek, yolculara yardım için bekleyeceklerini iletti.

'Mazot parası verin, mahkemede alırsınız'

İlk dakikalarda bekleyen yolcular, daha sonrada havanında sıcak olması nedeniyle gerginleşti. İddialara göre ise kaptan ve diğer görevlilerin üzerinde mazot alacak para bulunmuyordu. Bu nedenle otobüste sinirler bir anda gerildi. Olaya ilişkin bir görüntü ise sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde bir yolcunun görevliye, 'Ben size işiniz görülsün diye 250 liralık mazot alacağım; siz bana; ‘mahkemeye verin paranızı alırsınız' diyorsunuz' demesi dikkat çekti.

3 saat boyunca beklemeye devam eden yolcular adeta çileden çıktı. Vatandaşlar, görevlilere neden önlem alınmadığını sorarak şikayette bulunacaklarını dile getirdi. Görüntülerin ise sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından onlarca yorum yağdı. İddiaların odağındaki İzmir'deki firma yetkilileri ise olayı yalanladı. Kaynak : İHA

Sosyal MedyaŞehirlerarası OtobüsOtobüs ŞoförüNilüfer


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