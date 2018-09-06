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Bahçeli'den İdlib açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib için "Bölgede yaşananların en kanlısı olabilir" dedi.

Siyaset / 06 Eylül 2018 Perşembe 18:30
Bahçeli'den İdlib açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'nin İdlib kentine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli yaklaşık 3 milyon sivilin yaşadığı İdlib için, "Bölgede yaşananların en kanlısı olabilir. İdlib'e yönelik operasyonların Türkiye'nin milli bekasını tehlikeli şekilde yıpratacağı, ağır neticelere davetiye çıkaracağı açıktır" ifadelerini kullandı.

MHP lideri açıklamasında, "Ekonominin normale dönmesi, denge ve istikrara kavuşması, siyasi temkin ve tedbir, milli dayanışma ve uyanışla muhakkak sağlanacaktır.

Türkiye’nin kaybettiği ortamda haksız kazanç peşine düşenler, kar hevesine kapılanlar damgalı işbirlikçilerdir, yeri yurdu olmayan vatansızlardır.

31 Mart 2019’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açmak için pusuya yatmış olan defolu ve fason siyasi zihniyetlere asla fırsat verilmemelidir" ifadelerine de yer verdi.

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