ABD'li General, 4 milyon TL ödülle aranan YPG'li terörist ile görüştü

ABD'nin Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü ile mücadelede görevli üst düzey yetkililerinden biri olan General Poul Funk, Türkiye tarafından aranan terörist listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve YPG terör örgütünün en üst düzey yöneticisi olan 'Mazlum Kobane' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. Görüşmeye dair fotoğraf, koalisyonun resmi twitter hesabından paylaşıldı..