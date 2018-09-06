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15 Temmuz'un kilit ismi John kim?

15 Temmuz'dan sonra uygulanacak sıkıyönetim direktiflerinde geçen 'John' ismine dikkat çeken Ahmet Kekeç, çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

Güncel / 06 Eylül 2018 Perşembe 10:26
15 Temmuz'un kilit ismi John kim?

15 Temmuz darbe girişiminin arkasında kimler olduğu araştırılırken her geçen gün yeni bilgilere ulaşılıyor.

SIKIYÖNETİM DİREKTİFLERİNDE GEÇEN JOHN İSMİ

FETÖ'nün maşa olarak kullanıldığı hain girişimin arkasında başka ülkelerin olduğu delillerle ortaya konurken, son olarak darbeden sonra uygulanacak sıkı yönetim direktiflerinde geçen 'John' ismi dikkat çekti.

John ismine Papaz Brunson'ın mesajlarında da rastlanırken daha önceki haberlerde '15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cülerin sıkıyönetim direktifini hazırladığı ortaya çıkan John isimli kişinin kimliği araştırılırken, bir John da sözde papaz Brunson'un mesajlarından çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sıkıyönetim direktiflerinin ne zaman ve kim tarafından hazırlandığının tespiti için Genelkurmay Başkanlığı'ndaki bilgisayarların kopyası alınmıştı.' bilgisine yer verilmişti.

JOHN HANGİ FETÖ'CÜNÜN KOD ADI?

Gazeteci Ahmet Kekeç, sıkıyönetim direktifleri adı geçen John ismine dikkat çekerken 'John, hangi FETÖ'cünün kod adı?' diye sordu.

JOHN'LARIN GÖREVİ NE?
Darbe girişimi sırasında Türkiye'de etkili olan 'John' isimlerinin üzerinde duran Kekeç şunları yazdı;

Kim bu John?

Ülkemizde (15 Temmuz girişimi döneminde) görev yapan üç adet John vardı.

Birincisi, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass...

Ki, darbecilerle temas halinde olduğu biliniyor... 17/25 Aralık tertipçileriyle görüştüğü de biliniyor...

İkinci John, o dönem (yani darbe girişimi döneminde) İncirlik'te üs komutanı olarak görev yapan Albay John Walker...

O da darbecilerle temas halindeydi. FETÖ'cülerin uçağına havada yakıt ikmali yapan tankerler, John Walker'in komuta ettiği İncirlik üssünden havalanmışlardı

Bu iki isim, darbe başarısızlığa uğrayınca ülkelerine çağrıldılar.

Üçüncü John (yanlış bilmiyorsam) halen Türkiye'de... CIA Ankara istasyon şefi olarak çalışıyor... Tam ismi John Scout...

Bu “John”lardan hangisi FETÖ'cülerin sıkıyönetim bildirisi hazırladı?

Papaz Brunson'ın mesajlarında ismi geçen John, bu üç John'dan hangisi?

Durum biraz “karışık” görünüyor ama bana sorarsanız son derece “net...” Bu John'lar, şu ya da bu şekilde, FETÖ'nün darbe girişiminde yer almışlar. Net olan burası!

Hangi John, hangi görevi deruhte ediyordu?

Bunun ortaya çıkarılması gerekiyor

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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