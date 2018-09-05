USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,75

Twitter'dan açıklama geldi! Trump'ın hesabı kapatılıyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın 50 milyon takipçili Twitter hesabı kapatılabilir mi? Twitter'dan bu konuyla ilgili açıklama geldi..

Dünya / 05 Eylül 2018 Çarşamba 19:41
Twitter'dan açıklama geldi! Trump'ın hesabı kapatılıyor mu?

Twitter'ın hukuk biriminin başındaki Vijaya Gadde kullanım kurallarına uymaması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın da Twitter hesabının kapatılabileceğini açıkladı.

Gadde Twitter'in belli kuralları olduğunu, ve herkesin bu kurallara uyması gerektiğini söyledi. Kimse için istisna yapılamayacağınını söyleyen Gadde, buna 'Başkan Trump'ın' da dahil olduğunu ifade etti.

50 milyonun üzerinde takipçisi olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da kullandığı dil sıklıkla eleştiriliyor. Trump zaman zaman tehdide varan ifadeler kullanıyor ve bu, ülkeler arasında krizlere dahi yol açabiliyor. Bazı kullanıcılar, Twitter yönetiminden Trump'ın hesabının kapatılmasını talep ediyor.

.

TwitterTrumpDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı