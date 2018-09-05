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Türkiye ve Rusya'dan 'Suriye' toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı: 'Suriye’deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularına yönelik Türkiye ve Rusya Çalışma Grupları arasındaki görüşmelerin sonuncusu 31 Ağustos 04 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara’da icra edilmiştir'.

Dünya / 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:43
Türkiye ve Rusya'dan 'Suriye' toplantısı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Suriye konusunda Türkiye ve Rusya Çalışma Grupları arasındaki görüşmelerin sonuncusunun yapıldığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, 'Suriye'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularına yönelik Türkiye ve Rusya Çalışma Grupları arasındaki görüşmelerin sonuncusu 31 Ağustos - 04 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara'da icra edilmiştir.' bilgisi verildi.

Açıklamada konuyla ilgili müşterek çalışmaların gelecek dönemde de devam edeceği belirtildi. Kaynak : AA

TürkiyeSuriyeRusya


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