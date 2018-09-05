TÜRK BİRLİĞİ DOLARA KARŞI

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da Türkiye-Kırgızistan İş Forumunda konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada ticaret savaşları ve korumacılık eğiliminin birçok alanda yeni stratejiler geliştirilmesini zorunlu kıldığını belirtirken, özellikle uluslararası ticaretin dolara bağımlılığın giderek daha büyük bir sorun haline gelmeye başladığını vurgulamıştı.



EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜ KALKINMA VE YATIRIM BANKASI OLACAKTIR



Daha önce İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Gürbüz, güçlü ve bölgesinde lider bir Türkiye'nin, ancak ekonomik güçle tesis edilebileceğine dikkat çekerek, “Orta Asya'da kurulacak olan bir Türk Birliği'nin temelleri ekonomik iş birliği ile sağlanabilir. Özellikle Şangay Beşlisinde yer alan Türk devletleri ile birlikte orta Asya'da hâkim bir güç haline gelen, arkasından kuzey Afrika'yı Kafkasları ortakları arasına alacak olan bir Kalkınma ve Yatırım Bankası, ekonomik iş birliğinin en önemli aktörlerinden biri olacaktır. Özellikle gönül coğrafyamızdaki müşterek şehircilik anlayışımızı geliştirmek amacıyla hizmet verecek olan bu banka, Türk mühendisliğinin, müşavirliğinin, inşaat sektörü ve şehircilik alanında yapılacak olan çalışmaları fonlayacak ve karşılığında yerli para birimlerinin kullanımının uluslararası garantörlüğünü sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ EKONOMİK KALKINMA ARAÇLARI

Kurulacak olan Kalkınma ve Yatırım Bankası ile geliştirilecek olan ticari iş birliğinin özellikle siyasi birlikteliği sağlayacağı ve beraberinde de kültürel etkileşimi geliştireceğinin altını çizen Gürbüz, “Türkiye bir tarafta Avrupa birliği diğer taraftan Akdeniz iş birliği, Karadeniz iş birliği ve Orta Asya'daki Türk işbirliğini geliştirilecek ve ekonomik kalkınma araçlarını arttırılmış olacaktır. Böylece bölge üzerindeki etkimiz daha da artmış olacaktır. Ayrıca bu bölge büyük doğalgaz rezervlerinin üzerindeki ülkelerle gerçekleştirilecek olan iş birliğini de içermektedir. Dolayısıyla bölgeye güvenlik de gelecektir, bölgeden Avrupa Birliği'ne uzanan doğal gaz koridorunun güvenliği son derece önemlidir.” İfadelerini kullandı.



MEHMET GÜRBÜZ KİMDİR?

Uzmanlık alanı olan; Kent Ekonomisi, Yerel Kalkınma, Şehir ve Bölge Planlama konularında başarılı çalışmalara imza atan Mehmet Gürbüz, 11 Eylül 2017 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atandı.



Kentin altyapı ana planı, stratejik mekânsal planlama ve kalkınma programları alanındaki yatırımlarını yöneten Gürbüz, aynı zamanda Ulaşım Ana Planı ve Sistemlerini yürütmek üzere Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) AŞ. Yönetim Kurulu başkanlığı görevini de üstlendi.



Halen yürütmekte olduğu görevleri öncesinde İller Bankasında 13 yıl boyunca Genel Müdür Yardımcılığı, Mekânsal Planlama Daire Başkanlığı, Başkan Yardımcılığının yanı sıra çeşitli idari görevlerde de bulunan Mehmet Gürbüz bu dönemde, Yerel Yönetimlerin Yatırım Programları ve Kalkınma Stratejileri, Kaynak Geliştirme ve Yönetim Stratejileri, Sürdürülebilir Kentleşme Politika ve Uygulamaları, Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Politika ve Stratejileri, Ulaşım ana Planları ile Stratejik Planlama konularında çalışmalar yaptı.



İller Bankasındaki görevi öncesinde 7 yıl Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde kentsel planlama, proje ve kontrollük çalışmalarında bulunan Gürbüz, TSE İnşaat İhtisas Komitesi, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği ve Yollar Türk Milli Komitesi Üyeliğini yürüttü.



9, 10 ve 11. Kalkınma Planlarının hazırlık aşamalarında ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Şehircilik Şurasında komisyon üyeliği de yapan Gürbüz, çeşitli dergilerde şehircilik, ekonomi ve kalkınma temalı yayın ve çalışmalarda bulundu.



Kayseri Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2002 yılında mezun olan Mehmet Gürbüz, 2012 yılında da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama alanında yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Bölümünde Ekonomi mastırını tamamlayan Gürbüz, halen Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma alanında doktora çalışmalarını yürütmektedir.



Bazı gazetelerde kalkınma ve ekonomi temalı makaleler yazan Gürbüz, Kahramanmaraş Elbistan doğumlu olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Gürbüz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

