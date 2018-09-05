Suriye Telabyad kontrolündeki PYD terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşlerine angajman kuralları kapsamında,Türkiye'nin Akçakale tarafındaki görevli askerler anında karşılık verdi. Türkiye'nin sınır hattından angajman kuralları kapsamında taciz ateşi açan YPG kontrolündeki sınır bölgesine karşılık verilmesinin ardından sınır hattında sessizlik oluştu.



Sınır hattında askeri araç ve görevli askerlerin sürekli devriye halinde olduğu gözlemlendi. Kaynak : İHA