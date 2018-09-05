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Suriye sınırından ateş açıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD nin denetiminde olan Telabyad’tan öğle saatlerinde Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı.

Güncel / 05 Eylül 2018 Çarşamba 15:06
Suriye sınırından ateş açıldı
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Suriye Telabyad kontrolündeki PYD terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşlerine angajman kuralları kapsamında,Türkiye'nin Akçakale tarafındaki görevli askerler anında karşılık verdi. Türkiye'nin sınır hattından angajman kuralları kapsamında taciz ateşi açan YPG kontrolündeki sınır bölgesine karşılık verilmesinin ardından sınır hattında sessizlik oluştu.

Sınır hattında askeri araç ve görevli askerlerin sürekli devriye halinde olduğu gözlemlendi. Kaynak : İHA

Angajman KurallarıAskeri AraçTerör ÖrgütüTaciz AteşiSuriye


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