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Suriye ordusu İdlib'i vurmaya başladı

Rusya'nın hava saldırısının ardından, Suriye ordusu İdlib'i topçu atışlarıyla vurmaya başladı.

Dünya / 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:13
Suriye ordusu İdlib'i vurmaya başladı

Dün Rus savaş uçakları, ABD'nin tüm karşı çıkmalarına karşın 22 günlük aranın ardından İdlib'e yönelik hava saldırısı düzenlemeye başlamıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin harekata hazırlandığı sırada, İdlib'e füzeler düştüğünü, Suriye ordusunun İdlib bölgesini topçu ateşiyle vurmaya başladı.

RUSYA, 22 GÜNLÜK ARANIN ARDINDAN İDLİB'İ VURDU

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yetkilisi Rami Abdel Rahman, 'Rus savaş uçakları 22 günlük aranın ardından İdlib'i yeniden vurmaya başladı' açıklamasında bulundu.

ESAD GÜÇLERİ'DE İDLİB'E SALDIRDI

Suriye ordusu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı muhaliflerin sıkıştığı İdlib vilayetine top ateşi açarken, muhalifler ordunun taarruza başlama ihtimaline karşılık tedbir olarak bir köprüyü daha havaya uçurdu.

ŞAM YÖNETİMİ, TAARRUZ HAZIRLIĞI YAPIYOR

Rusya ve İran'ın desteklediği Şam yönetimi, Türkiye'ye komşu İdlib vilayeti ve çevresindeki toprakları almak için taarruz hazırlığı yapıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü hükümet yanlısı güçlerin dün başlattığı top atışının bugün erken saatlerde Cisr el Şuğur kentini hedef alarak devam ettiğini bildirdi. Bölge, İdlib'in batısında yer alıyor.

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