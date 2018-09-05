Şanlıurfalı öğrenciler robot tasarladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde robot uygulamaları kursuna katılan çocuklar, 'Robotum' adını verdikleri bir robot tasarladı.



Siverek Belediyesi ve ilçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kursta eğitim alan 20 çocuk, iki aylık kurs sonunda, bazı sorulara cevap veren bir robot yaptı. Tasarlanan robot, telefona kurulan program üzerinden gönderilen ses komutlarıyla hareket ediyor.



Program aracılığıyla gönderilen sesli komutlara ve bazı sorulara yanıt veren robot, 'Cumhurbaşkanı kimdir?' sorusunu 'Recep Tayyip Erdoğan' şeklinde cevaplıyor. Robotum, 'polis ol' komutu sonrasında ise siren çalmaya başlıyor.



Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunu Mehmet Gire (31), robot yapımında kullanılan parçaların 3 boyutlu makine ile kursiyer çocuklar tarafından tasarlandığını söyledi.



Robotum'un çarpım tablosunun yanı sıra 4 işlem yapabildiğini ve bu gibi özellikleriyle eğitimde de kullanılabilen bir proje olduğunu aktaran Gire, 'Robotum'un kodlanması, öğrencilerimizin uygulamalarda gördüklerini harmanlayarak bir bütün haline getirip yüklenmesiyle tasarlandı. Malzemeleri tamamen kendi imkanlarımız ile bilgisayar ortamında çizimler yaparak 3 boyutlu olarak ürettik.' diye konuştu.



Gire, imkan verilmesi durumunda bölgedeki çocukların daha iyi işler ortaya çıkarabileceklerine inandığını sözlerine ekledi.



Lise öğrencisi Elif Zehra Polat (16) ise 2 aylık kursta öğrendikleri kodlama bilgisi ile robotu tasarladıklarını belirterek, 'Maketleri ve malzemeleri kendimiz ürettik. Ses ve ışık gibi kodlamayı öğrendik ve robotun geliştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İmkan verilirse daha iyisini yapabilir ve robotumuzu geliştirebiliriz.' dedi.



14 yaşındaki Selman Tonbul da 2 aylık eğitim sürecinde öğrendikleri kodlamalar sayesinde robot tasarladıklarını söyledi.



Enes Gire (13) de robotun şarkı da söyleyebildiğini dile getirdi.



Kaynak : AA