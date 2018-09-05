USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,75

Şanlıurfalı öğrenciler robot tasarladı

Siverek ilçesinde öğrencilerin yaptıkları Robot, 'Cumhurbaşkanı kimdir?' sorusuna 'Recep Tayyip Erdoğan' diye yanıt veriyor.

Eğitim / 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:58
Şanlıurfalı öğrenciler robot tasarladı
Video için tıklayın

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde robot uygulamaları kursuna katılan çocuklar, 'Robotum' adını verdikleri bir robot tasarladı.

Siverek Belediyesi ve ilçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kursta eğitim alan 20 çocuk, iki aylık kurs sonunda, bazı sorulara cevap veren bir robot yaptı. Tasarlanan robot, telefona kurulan program üzerinden gönderilen ses komutlarıyla hareket ediyor.

Program aracılığıyla gönderilen sesli komutlara ve bazı sorulara yanıt veren robot, 'Cumhurbaşkanı kimdir?' sorusunu 'Recep Tayyip Erdoğan' şeklinde cevaplıyor. Robotum, 'polis ol' komutu sonrasında ise siren çalmaya başlıyor.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunu Mehmet Gire (31), robot yapımında kullanılan parçaların 3 boyutlu makine ile kursiyer çocuklar tarafından tasarlandığını söyledi.

Robotum'un çarpım tablosunun yanı sıra 4 işlem yapabildiğini ve bu gibi özellikleriyle eğitimde de kullanılabilen bir proje olduğunu aktaran Gire, 'Robotum'un kodlanması, öğrencilerimizin uygulamalarda gördüklerini harmanlayarak bir bütün haline getirip yüklenmesiyle tasarlandı. Malzemeleri tamamen kendi imkanlarımız ile bilgisayar ortamında çizimler yaparak 3 boyutlu olarak ürettik.' diye konuştu.

Gire, imkan verilmesi durumunda bölgedeki çocukların daha iyi işler ortaya çıkarabileceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Lise öğrencisi Elif Zehra Polat (16) ise 2 aylık kursta öğrendikleri kodlama bilgisi ile robotu tasarladıklarını belirterek, 'Maketleri ve malzemeleri kendimiz ürettik. Ses ve ışık gibi kodlamayı öğrendik ve robotun geliştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İmkan verilirse daha iyisini yapabilir ve robotumuzu geliştirebiliriz.' dedi.

14 yaşındaki Selman Tonbul da 2 aylık eğitim sürecinde öğrendikleri kodlamalar sayesinde robot tasarladıklarını söyledi.

Enes Gire (13) de robotun şarkı da söyleyebildiğini dile getirdi.

Kaynak : AA

Halk Eğitim MerkeziRobotŞanlıurfaMühendislik


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı