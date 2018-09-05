Rusya’yı suçlayan İngiltere isim verdi!

Mart'ta dünyayı sarsan ve Batı'yla Rusya arasındaki ilişkileri geren Skripal olayında yeni gelişme meydana geldi.



İngiltere Polisi Terörle Mücadele Birimi'nin yaptığı açıklamada, 2 Mart'ta Moskova'dan Londra'ya gelen Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov'un 4 Mart'ta ülkelerine döndükleri belirtildi. İki erkeğin kaldığı otel odasında da Novichok izlerine rastlandığı ifade edildi.



İki erkeği 'cinayete teşebbüs'ten yargılamak için yeterli kanıtın bulunduğu vurgulandı. 'Bu erkeklerin iadesi için Rusya'ya başvurmayacağız, çünkü Anayasaları kendi vatandaşlarının iadesine izin vermiyor' denildi.



İngiltere'nin Salisbury kentinde 4 Mart'ta Rus vatandaşı çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'e yönelik Novichok sinir gazı saldırısını düzenleyen faillerin kimliğinin belirlendiği, Temmuz ayında bildirilmişti.



Ajan Skripal ve kızına saldırı



İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.



Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.



İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.



Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen 'Novichok' adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.